На Житомирщині служителя Феміди судитимуть за експлуатацію арештантів

На Житомирщині суддя використовував затриманих на 15 днів для будівництва дачі свого батька. Тепер йому світить від 5 до 8 років позбавлення волі.

Суддя «позичав» арештантів із ізолятору тимчасового утримання, яких сам же і засуджував до 15 діб за дрібні правопорушення. Служитель Феміди використовував засуджених як дармову робочу силу і відвозив їх на будівництво будинку.

За законом, розбишак, дебоширів та крадіїв до громадських робіт залучають за рішенням суду. Якщо такого немає, арештанти просто собі там сидять.

У прокуратурі Житомирської області встановили, що суддя зловживав своїм службовим становищем неодноразово, лише один громадянин працював у нього на будівництві 6 днів».

У райвідділі міліції щоранку віддавали судді арештантів, і той віз їх на будівельний майданчик, а ввечері повертав до ізолятора. Суддя навіть ставив свій підпис у журналі, що він бере на себе відповідальність за арештантів на час поки вони працюють на нього.

«Звичайно, в ході розслідування ми проводимо перевірки працівників міліції, які давали вказівки на видачу. Ви розумієте, коли суддя приходив їх забирати з ізолятора, то він розписувався. Отримав він три людини чи чотири людини, а потім розписувався, що їх повернув. Як можна характеризувати ці дії, логіці не піддається», - зазначив прокурор Житомирщини Микола Франтовський.

В Управлінні МВС України у Житомирській області коментарів не дають, хоча арештантів судді «позичали» співробітники райвідділу. Наразі кмітливого суддю затримали за зловживання службовим становищем. Дармова робоча сила, згідно із законодавством, може вилитися чиновнику у 5-8 років в’язниці.

Кореспондент