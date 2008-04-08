На Житомирщині служителя Феміди судитимуть за експлуатацію арештантів
Суддя "позичав" арештованих для будівництва дачі свого батька
На Житомирщині суддя використовував затриманих на 15 днів для будівництва дачі свого батька. Тепер йому світить від 5 до 8 років позбавлення волі.
Суддя «позичав» арештантів із ізолятору тимчасового утримання, яких сам же і засуджував до 15 діб за дрібні правопорушення. Служитель Феміди використовував засуджених як дармову робочу силу і відвозив їх на будівництво будинку.
За законом, розбишак, дебоширів та крадіїв до громадських робіт залучають за рішенням суду. Якщо такого немає, арештанти просто собі там сидять.
У прокуратурі Житомирської області встановили, що суддя зловживав своїм службовим становищем неодноразово, лише один громадянин працював у нього на будівництві 6 днів».
У райвідділі міліції щоранку віддавали судді арештантів, і той віз їх на будівельний майданчик, а ввечері повертав до ізолятора. Суддя навіть ставив свій підпис у журналі, що він бере на себе відповідальність за арештантів на час поки вони працюють на нього.
«Звичайно, в ході розслідування ми проводимо перевірки працівників міліції, які давали вказівки на видачу. Ви розумієте, коли суддя приходив їх забирати з ізолятора, то він розписувався. Отримав він три людини чи чотири людини, а потім розписувався, що їх повернув. Як можна характеризувати ці дії, логіці не піддається», - зазначив прокурор Житомирщини Микола Франтовський.
В Управлінні МВС України у Житомирській області коментарів не дають, хоча арештантів судді «позичали» співробітники райвідділу. Наразі кмітливого суддю затримали за зловживання службовим становищем. Дармова робоча сила, згідно із законодавством, може вилитися чиновнику у 5-8 років в’язниці.