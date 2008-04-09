Дівчину засудили за вбивство гвалтівника
10:27, 09 квітня 2008Права людини
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... до шістьох місяців колонії
Мешканку Нижнього Тагілу, яка вбила насильника, засудили до шістьох місяців позбавлення волі. Як повідомляється на сайті прокуратури, дівчину визнали винною в перевищенні меж необхідної оборони. Відбувати покарання засуджена буде в колонії-поселенні.
За даними слідства, 1 липня 2007 року знайомий запросив 25-річну дівчину в гості. Вони разом випили, після чого чоловік почав приставати до гості. Діставши відмову, він кілька разів ударив жінку, після чого спробував її задушити. Опираючись, дівчина схопила кухонний ніж і ударила їм господаря квартири. Лезо потрапило в серце, внаслідок чого чоловік помер на місці.
Наголошується, що загиблий у минулому був судимий за вбивство жінки.
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