Лавров підтверджує слова Путіна ”Україна - це навіть не держава”

Міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій ЛАВРОВ підтверджує інформацію про те, що російський президент Володимир ПУТІН говорив з американським президентом Джорджем БУШЕМ про територію України.

Про це С.ЛАВРОВ сказав сьогодні в інтерв`ю російському радіо "Эхо Москвы".

"Президент ПУТІН і в Бухаресті, і на зустрічі в Сочі з БУШЕМ нагадав, як формувалася нинішня Україна в її сьогоднішніх кордонах", - сказав С.ЛАВРОВ, відповідаючи на запитання, чи говорив В.ПУТІН про те, що, мовляв, "Україна – це не держава".

"Він (В.ПУТІН) нагадав про те, наскільки суперечливі настрої в українському суспільстві стосовно членства в НАТО. Нагадав про те, наскільки складно йдуть процеси демократичного розвитку України. Вони, як і раніше, шукають модель – президентська республіка або парламентсько-президентська. Наскільки сильні протидії між заходом і східним, і південним регіонами", - сказав С.ЛАВРОВ.

"Він про все це нагадав і сказав, що усе, що робиться для штучного, форсованого втягування України в НАТО, не сприятиме найважливішій задачі, яку ми вважаємо необхідною", - сказав він.

Такою задачею С.ЛАВРОВ назвав допомогу Україні "зберегти свою єдність і стати стабільною сильною державою, що живе у мирі з усіма своїми сусідами, що взаємодіє і з НАТО, і з ким завгодно, але таким чином, щоб не створювати ризиків і загроз для когось зі своїх інших сусідів".

Довідка УНІАН. За даними газети “Коммерсант”, на зустрічі Ради Росія-НАТО 4 квітня у Бухаресті В.ПУТІН у розмові з Дж.БУШЕМ нібито дав зрозуміти, що у разі вступу до НАТО Україна може втратити цілісність. Під час зустрічі в Сочі В.ПУТІН сказав Дж.БУШУ: “Ти ж розумієш, Джордж, що Україна — це навіть не держава! Що таке Україна? Частина її територій — це Східна Європа, а частина, і значна, подарована нами!".