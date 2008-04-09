Сьогодні в Єревані пройде жалоба за загиблими мітингувальниками

На сьогодні у Вірменії запланована інаугурація Сержа САРКІСЯНА, який, за офіційними даними, здобув перемогу на президентських виборах 19 лютого. В цей день опозиція планує провести жалобу за демонстрантами, які 1 березня загинули в сутичках із поліцією, протестуючи проти результатів виборів.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив голова Молодіжного центру демократичних ініціатив Едмон МАРУКЯН.

“Це сороковий день з часу вбивства мирних демонстрантів, і, відповідно до наших релігійних традицій, він є днем жалоби”, - заявив Е.МАРУКЯН.

За його словами, незважаючи на інаугурацію в центрі Єревана, парад та святковий концерт, під час яких центральна частина міста буде перекрита, люди планують прийти до місць, де були вбиті учасники мітингу протесту, туди принесуть свічі і квіти.

Як повідомив Е.МАРУКЯН, демонстрації також пройдуть у Москві, Вашингтоні, Лос-Анджелесі, Києві, Брюсселі та інших містах.

Як повідомляв УНІАН, за даними правоохоронних органів Вірменії, в результаті масових заворушень в Єревані в ніч з 1 на 2 березня постраждали 165 осіб, загинули 8 осіб. За неофіційними даними, кількість загиблих є в кілька разів вищою.

Заворушення спалахнули після оголошення результатів президентських виборів, згідно із якими перемогу отримав Серж САРКІСЯН. За офіційними даними ЦВК країни, він набрав 52,82% голосів. Друге місце в президентських перегонах здобув екс-президент Л.ТЕР-ПЕТРОСЯН - у нього 21,5% голосів. Президентом Вірменії на виборах 19 лютого обрано чинного прем`єра і лідера Республіканської партії Сержа САРКІСЯНА.

Прихильники Л.ТЕР-ПЕТРОСЯНА підсумків виборів не визнали і з 20 лютого проводять мітинги в центрі Єревана, вимагаючи призначити нові вибори, а також надати їм прямий ефір Суспільного телебачення. Після заворушень влада Вірменії запровадила в республіці надзвичайний стан.