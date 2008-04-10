Біометричний паспорт можна переробити на бомбу?
Мікросхема вже є...
Терористи можуть перетворити електронні біометричні закордонпаспорти, що вводяться в країнах-членах Євросоюзу, на вибухові пристрої, повідомляють в середу бельгійські ЗМІ.
За їх інформацією, такого висновку дійшли дослідники з голландського університету Radboud de Nijmegen, яким вдалося "розкрити" мікросхему, вбудовану в електронні паспорти громадян Бельгії.
Бельгійська влада стверджує, що видавані ними для виїзду за межі території Євросоюзу посвідчення особи нового покоління мають дуже високий ступінь захисту від підробок.
Проте, згідно з думкою голландських учених, ризик того, що їх можуть підробити терористи з метою організації терактів, цілком реальний.
"Терористи можуть створити "паспорт-бомбу" - вибуховий пристрій, який спрацьовуватиме при проходженні, наприклад, паспортного контролю", - цитують ЗМІ висновок університетських фахівців з Нідерландів.