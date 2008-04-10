Чи можна йти на контрактну службу з 18 років

Парламентський Комітет з питань національної безпеки і оборони підтримав законопроект, який передбачає підвищення мотивації для переходу на службу за контрактом.

Про це УНІАН повідомили у прес-офісі голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки та оборони.

За словами голови комітету Анатолія ГРИЦЕНКА, цей законопроект передбачає для тих, хто вирішив йти на контрактну службу, зниження вікового порогу з 19 до 18 років, можливість прийому на контрактну службу з базовою середньою освітою (9 класів) і можливість вибору для юнаків - йти на строкову службу на 1 рік, чи на контрактну - на 2 роки (зараз рядовий склад – на 3 роки, сержантський – на 5 років).

«Члени нашого Комітету прийняли рішення рекомендувати Верховній Раді підтримати у першому читанні цей законопроект, представлений Кабінетом Міністрів, для стимулювати переходу на контрактну службу», - зазначив А.ГРИЦЕНКО.

У той же час він наголосив, що депутати під час другого читання мають намір внести в нього суттєві зміни. А саме - приймати на контрактну службу винятково після 11 класів і терміни контрактів вирівняти для всіх категорій військовослужбовців.