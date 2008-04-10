Безвинно засуджений луганчанин провів у в`язниці більше трьох років

6 років шукав справедливості в судах луганчанин Сергій Лесняк, і три з них – перебуваючи за ґратами. Весь цей час він доводив, що нічого протизаконного не скоював, а тому його місце не на нарах, а на свободі.

Втім, Первомайський міський суд визнав його вбивцею, і посадив на 9 років в тюрму. Через 3 роки і 4 місяці його випустили на волю. Як з`ясувалося, за відсутністю складу злочину в його діях.

Колишній в`язень каже, що через помилку досудового слідства, прокуратури та суду мало не вкоротив собі віку. Тепер же, помилково засуджений позивається до держави, і вимагає грошового відшкодування моральних збитків.

Сергій Лесняк каже, що історії про судові помилки раніше читав лише в газетах та книжках. Коли ж одного дня його заарештували, і посадили на 9 років за злочин, якого не скоював, мало не з`їхав з глузду. Навіть подумував про суїцид, але втримався. Підтримала родина, адвокат та сокамерники. Вони ж допомагали писати листи на волю і в різні інстанції.

Сергій Лесняк, невинно засуджений: «И даже оттуда писали и помогали президенту писать, и в Верховный Суд. – Заключенные? – Да. – Ну, там есть такие, что просидели столько, сколько я прожил. Спасибо им».

Через три роки Сергія за рішенням суду випустили на волю, підтвердивши незаконність попереднього вироку. Помилка слідства, прокуратури та суду вилилася у 3 роки і 4 місяці незаконного перебування людини в тюрмі та скаліченої долі.

Валентина Безродня, адвокат: «Государство должно принимать меры, чтобы в полном объеме компенсировать человеку причиненный ему моральный вред. Или же разобраться с правоохранительными органами, чтобы там работали достойные и компетентные люди, и объективно расценивающие доказательства, которые находятся в делах».

Луганські правозахисники шоковані цією історією. Кажуть, що цим лише підтверджується, що нинішня правоохоронно-судова система абсолютно віджила себе, і без рішучих змін захистити людину від повторення таких випадків практично нереально.

Микола Козирєв, правозахисник: «До тех пор, пока суды в большей мере будут учитывать права юридических лиц, чем физических, до тех пор у нас не будет гражданского общества, и не будет настоящей судебной системы, которая должна отстаивать права прежде всего гражданина».

Між тим вітчизняні суди місяць за ґратами оцінюють в 460 гривень моральних компенсацій. Сергій не погоджується, і обіцяє дійти не лише до Верховного Суду України, але й до Європейського з прав людини.

НТН