Вперше офіційно визнана біженка візьме участь у тестуванні рівня освіти

Біженка з Російської Федерації Ольга КУДРІНА, яка отримала цей статус в 2008 році, вперше в історії України прийме участь в незалежному тестуванні рівня освіти.

Як повідомляє Вінницька правозахисна група, О.КУДРІНА, яку в Росії засудили до 3,5 років позбавлення волі за участь в мирних політичних акціях протесту проти політики Президента РФ Володимира ПУТІНА, в країні свого походження навчалася в Московському державному університеті ім.Ломоносова та в Московському державному інституті радіотехніки, електроніки та автоматики. Проте у зв`язку із засудженням вона не змогла завершити навчання.

Отримавши статус біженця в Україні, О.КУДРІНА вирішила вступити до Вінницького національного політехнічного університету. Вона стане першою біженкою, яка буде проходити незалежне зовнішнє оцінювання рівня освіти. Для вступу до ВНЗ, який обрала О.КУДРІНА, необхідно пройти оцінювання із української мови та літератури, математики та фізики.

"На жаль, законодавство, надаючи біженцям право вступу до вищих навчальних закладів, не враховує індивідуальних особливостей кожного випадку, зокрема, не надає альтернатив щодо тестування знань для тих біженців, які у силу об`єктивних причин не володіють українською мовою", - заявляють у Вінницькій правозахисній групі.

О.КУДРІНА звернулася до Прем`єр-міністра України та Міністра освіти та науки України із відкритим листом, в якому просить внести зміни до наказу МОН про проведення зовнішнього незалежного тестування, врахувавши особливості біженців та шукачів притулку, які в силу об`єктивних обставин не володіють українською мовою. Аналогічне звернення О.КУДРІНА спрямувала до Уповноваженої ВР України з прав людини.

Вінницька правозахисна група підтримує звернення О.КУДРІНОЇ і просить МОН України терміново внести зміни до відповідних законодавчих актів "з тим, аби уможливити вступ до українських вишів тим біженцям, які не встигли вивчити українську мову, проте володіють російською мовою чи іншими мовами національних меншин України". "Ми вважаємо, що МОН України має зробити важливий крок, спрямований на усунення дискримінації за мовною ознакою при прийомі до вищих навчальних закладів України", - заявляють в ВПГ.