Муфтій Криму звинувачує владу АРК

Муфтій мусульман Криму Еміралі АБЛАЄВ відмовився взяти участь у закладенні скверу Дружби народів у Сімферополі.

Неможливість своєї участі у цьому заході муфтій пояснює тим, що «ставлення керівників Верховної Ради та Ради міністрів Автономної Республіки Крим до прав і потреб вірян має вибірковий характер залежно від віросповідання та конфесії». Про це йдеться в листі муфтія на ім`я кримського спікера та голови уряду АРК, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

У своєму листі Е.АБЛАЄВ нагадує керівництву автономії про те, що “триває протидія влади міста Сімферополя виділенню земельної ділянки на вулиці Ялтинській, 22 для будівництва Джума Джамі (Соборної мечеті)». За його словами, «тривогу та гіркоту, і не тільки в мусульман, викликають цілеспрямовані дії окремих урядовців і політиків, спрямовані на штучне нагнітання ситуації навколо місця будівництва Джума Джамі», а також деякі замовлені публікації в кримських газетах, що містять образливі та принизливі твердження про мусульман.

«Вважаємо, що вчасне та публічне реагування керівників Верховної Ради та Ради міністрів Криму на незаконні дії влади міста Сімферополя могло б зіграти позитивну роль і сприяти встановленню рівних відносин між владою і вірянами різних віросповідань. Але, на жаль, керівництво Верховної Ради та Ради міністрів АРК вважало за краще відмовчатися. Хотілося б сподіватися на те, що ви зрозумієте висловлені мною мотиви моєї неучасті в заході, який відбувається», - йдеться в листі.