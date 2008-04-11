Уряд хоче діалогу з церквами

Уряд має намір розробити концепцію соціального діалогу між державою і церквами, релігійними організаціями.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні під час зустрічі з представниками Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій.

«Ми розглянемо проект концепції на одному з найближчих засідань уряду і передамо у Верховну Раду», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр закликала всеукраїнську раду взяти активну участь у розробці проекту концепції соціального діалогу.

Ю.ТИМОШЕНКО також підтримала ініціативу представників всеукраїнської ради про створення спільної постійно діючої комісії, до складу якої увійдуть як представники уряду, так і церков і релігійних організацій. Голова уряду доручила Секретаріату Кабінету Міністрів розробити проект відповідного розпорядження і внести його на розгляд одного з найближчих засідань уряду. За її словами, розпорядженням також буде затверджено склад цієї спільної комісії.

Крім того, сьогодні на зустрічі Ю.ТИМОШЕНКО з представниками Всеукраїнської ради церков обговорювались питання повернення культових споруд, які зараз перебувають у державній і комунальній власності, релігійним організаціям, пенсійного забезпечення священнослужителів, питання духовної освіти в навчальних закладах, а також зниження тарифів на природний газ для церков і релігійних організацій.

Довідка УНІАН. Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій була створена в грудні 1996 року як представницький міжконфесійний консультативно-дорадчий орган для об`єднання зусиль щодо духовного відродження України, координації міжцерковного діалогу і участі в розробці проектів нормативно-правових актів з питань державно-конфесійних відносин.

Нині до складу всеукраїнської ради входять 19 церков і релігійних організацій, які охоплюють більш як 90% релігійної мережі України.