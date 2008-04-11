Європа не хоче говорити про лібералізацію візового режиму з Україною

Комісар Євросоюзу з торгівлі Пітер МЕНДЕЛЬСОН вважає передчасним обговорювати з Україною подальшу лібералізацію візового режиму.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це він заявив на зустрічі з групою головних редакторів українських ЗМІ та головою Національної спілки журналістів України Ігорем ЛУБЧЕНКОМ, відповідаючи на прохання прокоментувати ситуацію, коли через проблеми з отриманням віз українських шоферів-дальнобійників практично витісняють з європейського ринку.

«Я думаю, що передчасно говорити про лібералізацію віз. У преамбулі договору про спрощення візового режиму обидві сторони підтвердили бажання запровадити безвізовий режим у довгостроковій перспективі», - сказав комісар.

Він зазначив, що Єврокомісія сподівається на швидку й гармонізовану імплементацію угод про візи на користь громадян України, проте додав, що цей процес відбуватиметься поетапно і паралельно переговорам в інших сферах.

«Це окремо від угоди щодо зони вільної торгівлі, хоча й має певне відношення до нього. Я комісар з торгівлі, а не з віз. Але на мою думку, дуже рано обговорювати дату, коли може бути скасовано візи», - сказав П.МЕНДЕЛЬСОН.

Як повідомляв УНІАН, 27 листопаду 2007 року Асоціація міжнародних автоперевізників України (АсМАП) і Міжнародний союз автотранспорту (IRU) повідомили віце-президентові Єврокомісії, відповідальному за питання транспорту, Жаку БАРРО про дискримінацію українських автоперевізників під час видачі віз у країни - члени ЄС.

Президент АсМАП Леонід КОСТЮЧЕНКО представив кілька досьє, які демонструють, що водії мусять зібрати багато документів для отримання віз. Водночас, за словами Л.КОСТЮЧЕНКА, умови видачі віз для українських автоперевізників ставали дедалі жорсткішими.

Він також звернув увагу на те, що після розширення Шенгенської зони з 21 грудня 2007 року за рахунок 9 нових країн - членів ЄС фактичне перебування українських водіїв на території Шенгену одразу збільшилося, та попри це не передбачається збільшення дозволеного терміну перебування українських водіїв під час видачі віз.

Л.КОСТЮЧЕНКО сказав, що іноді водій чекає на візу 180 днів, а отримує візу терміном на 1 місяць з терміном перебування 10 діб, що фактично становить одну поїздку.

Україна та ЄС підписали Угоду про спрощення візового режиму 18 червня 2007 року. Угода набрала чинності з 1 січня 2008 року.