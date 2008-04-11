Двоє запорізьких ескулапів торгували лікарняними листками

Працівники відділу боротьби з економічною злочинністю Запорізького міськуправління внутрішніх справ затримали двох лікарів Запорізького обласного клінічного протитуберкульозного диспансеру, які організували торгівлю лікарняними листками.

Як повідомили УНІАН у керівництві УМВС України в Запорізькій області, ”двох лікарів Запорізького обласного тубдиспансера було затримано на місці злочину - безпосередньо після отримання в службовому приміщенні 2000 грн. - суми, яку вони озвучили як вартість видачі 2 лікарняних листків жителям Запоріжжя, які не мали проблем зі здоров`ям”.

За даними Запорізького облУВС, і гроші, і лікарняні листки передавалися через посередника - водія диспансеру.

”Водій узяв у лікарів лікарняні, виписані на ім`я цих жителів міста, які чекали його з грошима під будівлею медзакладу. Потім виніс лікарняні, узяв гроші й передав їх лікарям”, - пояснили в міліції.

Зараз дії лікарів кваліфіковано як злочин, передбачений ч. 2 ст. 368 Кримінального кодексу України (отримання хабара).

Прокуратурою Заводського району Запоріжжя порушено кримінальну справу. Триває слідство.