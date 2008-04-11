Луценко особисто викликатиме повій своїм підлеглим

Про це він заявив в коментарі львівській газеті Високий замок. «Взагалі, я вважаю, що треба легалізувати проституцію, але не знайдеться жодного депутата, який візьме на себе таку сміливість», – сказав він.

За словами Луценка, у світі нікому ще не вдалося подолати проституцію, але в Україні вона «хизується своєю присутністю, зокрема на телеекранах, білбордах, у журналах, де відкрито рекламуються будинки розпусти».

«Я ставлю завдання керівникам відповідних підрозділів, зокрема по боротьбі з торгівлею людьми, доки у нас немає законодавства, яке легалізує проституцію, є інший закон, який треба виконувати. Законом не заборонено любити одне одного, але заборонено брати за це гроші, тобто надавати секс-послуги. Розумію, що ми не переможемо проституцію, але я вимагаю загнати її в підпілля, щоб вона не дражнили людей своєю вседозволеністю», – додав він.

Луценко розповів про один із неординарних прикладів боротьби з проституцією: «У Дніпропетровську, щоправда, ще у 2006 році, один начальник розповідав, як активно він з цим явищем бореться. Тоді я купив свіжих газет, де відкрито пропонувалися ці послуги, обдзвонив і на його адресу викликав усіх проституток. Нехай інші високі міліцейські чини готуються до таких речей, якщо не можуть приборкати проституцію у своєму регіоні».

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