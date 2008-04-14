Олімпійцям заборонять тримати прапорці Тібету навіть у своїх кімнатах

Спортсмени, які використають символіку Тібету на Олімпійських іграх, будуть дискваліфіковані і зобов`язані залишити Пекін. При цьому, як повідомили представники оргкомітету Олімпійських ігор у Пекіні, заборона на символіку Тібету поширюється також на територію олімпійського селища, де проживатимуть спортсмени. Вона торкнеться навіть тих, хто розмістить прапорець Тібету або іншу символіку в своїй кімнаті. В оргкомітеті зазначили, що такі дії з боку спортсменів буде розцінено як провокаційну пропаганду, передає SkyNews.