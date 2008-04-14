Уперше в історії міністром оборони призначено вагітну жінку

Міністром оборони Іспанії вперше в історії країни стала жінка - 37-річний юрист Карме Чакон, повідомив у суботу голова новосформованого кабінету, соціаліст Хосе Луїс Родрігес Сапатеро.

"Призначення Чакон, яка в минулому кабінеті була міністром житла, на посаду військового міністра стало для багатьох несподіванкою. Тим більше, що вона нині на сьомому місяці вагітності", - повідомляє РІА "Новости" з посиланням на близьку до уряду газета Pais, також зазначивши, що в новому уряді вперше жінок більше, ніж чоловіків.

У новому складі зберегли свої портфелі перший заступник голови уряди Марія Тереса Фернандес де ла Вега і другий заступник - міністр економіки і фінансів Педро Солбес.

На посаді міністра закордонних справ і міжнародної співпраці залишається Мігель Анхель Моратінос, міністром юстиції як і раніше буде Маріано Фернандес Бермехо, а міністром внутрішніх справ - Альфредо Перес Рубалькаба.

Керівником нового Міністерства науки і технологічних розробок призначена професор баскського університету Крістіна Гармендія. Ця структура візьме на себе частину функцій, які раніше виконували Міністерства освіти та індустрії. Вперше створеним в Іспанії Міністерством рівноправ`я жінок керуватиме Бібіана Аїдо.

На чолі Міністерства освіти залишилася Мерседес Кабрера. Її відомство тепер займеться і соціальними питаннями, зокрема сім`ї і дитинства, які раніше входили до компетенції Міністерства праці. Посада голови Міністерства розвитку інфраструктури як і раніше залишається за Магдаленою Альварес.

Керувати реформованим Міністерством праці та імміграції призначений Селестіно Корбачо, який працював до цього в регіональній адміністрації Каталонії, а міністром індустрії, туризму і торгівлі став економіст Мігель Себастьян - довірена особа Родрігеса Сапатеро, його радник з економічних питань.

Посаду міністра охорони здоров`я і споживання зберіг за собою Бернат Сор`я, а культури - Сесар Антоніо Моліна.

Міністром сільського господарства, рибальства і продовольства залишається Елена Еспіноса, у ведення якої потрапляють і питання охорони довкілля. Відтепер відомству доручається боротьба з кліматичними змінами.

Міністром державної адміністрації як і раніше буде Елена Сальгадо, а на посаду міністра житла призначена 39-річний юрист Беатріс Корредор.

Як оголосив Родрігес Сапатеро, в завдання нового кабінету входить "подолання економічної кризи, яку переживає Іспанія, турбота про соціальні потреби населення і боротьба з баскським терористичним угрупованням ЕТА".

ІСРП перемогла на парламентських виборах 9 березня 2008 року, після чого король доручив її лідерові сформувати новий уряд.