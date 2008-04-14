У Страсбурзі відкривається весняна сесія ПАРЄ

Сьогодні в Страсбурзі відкривається весняна сесія Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ).

На порядку денному - звітна доповідь за підсумками роботи за 2007 рік комісара Ради Європи з прав людини Томаса ХАММАРБЕРГА, оцінка спостерігачами ПАРЄ проведених у ряді країн, зокрема в Росії, виборів, передає NEWru з посиланням на ІТАР-ТАСС.

Серед основних пунктів значаться такі питання, як протидія мусульманських общин екстремізму, зловживання в сфері кримінального правосуддя в Білорусі, викладання європейської літератури, доступ до безпечних і легальних абортів у Європі, зростання самогубств серед молоді.

У розділ ”Термінові дебати”, як очікується, буде включене питання про функціонування демократичних інститутів у Вірменії та обговорення становища на Близькому Сході. В останню мить внесено пропозицію про розгляд стану справ у сфері прав людини в Китаї.

Як ”почесних гостей” у Страсбурзі очікуються виступи Президента Словаччини Івана ГАСПАРОВИЧА, канцлера Німеччини Ангели МЕРКЕЛЬ, прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО і міністра закордонних справ Франції Бернара КУШНЕРА.