Журналісти заявляють, що політики розслабилися і нахабно брешуть

Керівники кількох українських медіа-компаній створили громадську організацію ”Журналісти проти депутатів”, яка має на меті всебічно досліджувати роботу депутатів всіх рівнів з подальшим її широким висвітленням в засобах масової інформації.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомили ініціатори створення організації директор компанії ”Українські медіа-системи” Олег КАРПИНЕЦЬ, головний редактор видання ”Der Spiegel Профіль Україна” Сергій УРАЛОВ та головний редактор інформаційного агентства ”Video News” Володимир ПЕТРОВ.

”Ми вважаємо, що останнім часом журналісти попустили політиків, вони розслабилися і дозволяють собі нахабно брехати”, а тому мета проекту полягає в тому, щоб ”зробити життя наших депутатів якомога нестерпним”, - пояснив В.ПЕТРОВ.

За його словами, журналісти, які діятимуть в рамках громадської організації, використовуватимуть ”два способи взаємодії з депутатами”: збір, аналіз інформації, оприлюднення фактів при постійній співпраці із всеукраїнськими та регіональними медіа та акції відзначення тих політиків із врученням різного роду ”нагород”, які найбільше себе ”зарекомендували”.

У свою чергу, С.УРАЛОВ додав, що ідея створення такої специфічної організації обумовлена ще й тим, що ”сама ідея парламентаризму в Україні дискредитована, слухати наших політиків просто неможливо”.

В.ПЕТРОВ запевнив, що члени громадської організації викриватимуть нечесних політиків.

”До тих пір, поки ми (журналісти) зможемо взяти їх (депутатів) за язик, ці люди не будуть спокійно спати”, - сказав він.