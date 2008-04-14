КДБ СРСР провокував загострення українсько-єврейських відносин

В архівах Служби безпеки України знайдено документи, які свідчать про провокації Комітету державної безпеки СРСР для загострення українсько-єврейських відносин.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, документи було представлено сьогодні на чергових громадських історичних слуханнях «Євреї в українському визвольному русі», що відбувся у прес-центрі Служби безпеки України в рамках спільного з Українським інститутом національної пам’яті (УІНП) гуманітарного проекту.

Відкриваючи чергові громадські історичні слухання, виконуючий обов’язки голови СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО наголосив на важливості порушеної теми спільної участі громадян різних національностей в українському визвольному русі.

«Ми розкриваємо сьогодні правдиві документи про те, як боролися разом українці та євреї після великого Голоду з тоталітаризмом і комуністичним режимом. Ця історична правда була брутально спотворена і міфологізована – у цьому полягає цинічний злочин КДБ СРСР з розпалювання неприродної ворожнечі між українським та єврейськими народами”, - сказав В.НАЛИВАЙЧЕНКО, наголосивши, що цей міф, створюваний впродовж багатьох десятиліть, не має права на існування.

Аналізуючи ідеологічні засади визвольного руху, які висвітлювали ставлення ОУН до євреїв, радник голови СБУ з науково-дослідної роботи, співробітник УІНП Володимир ВЯТРОВИЧ зазначив, що згідно з публікаціями провідних ідеологів руху, його програмних постанов, ідеологія українських націоналістів не містила положень, які давали б підстави звинувачувати ОУН в антисемітизмі. У відновленій незалежній державі євреям гарантувалися рівні громадянські права та обов’язки.

Заступник начальника науково-видавничого відділу Галузевого державного архіву СБУ Олександр ІЩУК представив віднайдені в архівах СБУ документи КДБ, які свідчать про провокаційні заходи, що вживало радянське керівництво для загострення українсько-єврейських відносин. Зокрема, було продемонстровано листівку зі звинуваченнями проти одного з провідників ОУН Ярослава Стецька, яка була надрукована КДБ на івриті та англійською мовою та, згідно з вказівками його керівництва, розповсюджувалася від імені єврейських організацій. «Листівка містить заклики, що можна однозначно розцінити як розпалювання міжнаціональної ворожнечі»,- зазначив О.ІЩУК.

Представлені документальні матеріали об’єктивно засвідчили, що історія українського визвольного руху дає багато прикладів співпраці українців та євреїв у боротьбі з тоталітарними режимами.