«Студентське братство» знову скаржиться на «чорноморців»

Голова Всеукраїнської молодіжної громадської організації “Студентське братство” Олег ЯЦЕНКО заявляє, що військовослужбовці Чорноморського флоту Російської Федерації порушують права українських громадян в Севастополі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції у Києві.

За словами О.ЯЦЕНКА, командування російського Чорноморського флоту 13 квітня під час проведення „Студентським братством” акції навпроти будинку штабу ЧФ Росії у Севастополі з вимогою „припинити незаконні пересування підрозділів морської піхоти ЧФ РФ поза межами їх дислокації”, заблокувало підхід до штабу флоту припаркованими навколо нього військовими вантажівками.

“Нам перешкоджали проводити акцію на вул. Вороніна в Севастополі. Була виставлена морська піхота, вантажні машини російського ЧФ, які стояли на тротуарах і перешкоджали пішоходам і “Студентському братству” проводити мирну акцію”, - сказав він.

О.ЯЦЕНКО також зазначив, що рух вулицею Вороніна, яка прилягає до штабу ЧФ, контролює Військова автоінспекція.

За словами О.ЯЦЕНКА, “Студентське братство” неодноразово зверталося до правоохоронних органів з проханням припинити втручання Росії у внутрішні справи України, що суперечить Договору про дружбу і співробітництво, проте й до нині це втручання не припинено.

“Ми бачимо, що є абсолютна здача національних інтересів з боку правоохоронних органів в Севастополі”, - сказав він.

Крім цього, О.ЯЦЕНКО повідомив, що російські військові, зокрема, передислоковані із бухти Козача в центр міста морські піхотинці ЧФ РФ, не допускають громадян України на територію 44-го спортклубу, “чим порушують статтю 15 угоди про статус та умови перебування ЧФ РФ в Україні”. Він зазначив, що 44-ий спортклуб був визначений, як “об’єкт спільного використання” флоту і громади.