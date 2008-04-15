В Європарламенті стурбовані долею дітей з центрів для шукачів притулку

Депутати Європейського парламенту стурбовані долею дітей, що утримуються в центрах для шукачів притулку в Данії.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це депутати заявили після відвідин двох центрів для шукачів притулку в Данії: у Сандхольмі і Конгелюндені.

Зокрема, лідер парламентської делегації Панайотіс ДЕМЕТРІУ (група народних партій, Кіпр) заявив про свою занепокоєність тим, який психологічний вплив на дітей можуть мати роки, проведені в таборах для шукачів притулку.

«Щонайменше, до них необхідно ставитися, як до живих істот», - сказав депутат.

У свою чергу, віце-президент Європарламенту Мартіна РУР (група соціалістичних партій, Франція) піддала критиці той факт, що шукачі притулку в Данії вимушені проводити довгі роки в спеціальних центрах, не одержуючи дозволів на роботу і участь у будь-яких видах соціальної діяльності.

«Система створює дітей, які народжуються в Данії, говорять тільки данською, але не сприймаються суспільством», - заявила віце-президент Європарламенту.

Депутати Європарламенту відвідали данські центри утримання шукачів притулку 10-11 квітня.

У 2007 році в таких центрах перебувало 2246 осіб, що майже втричі менше, ніж у 2002 році, коли в центрах шукачів притулку знаходилося 6068 осіб.