Журналістів, які пишуть про зловживання у держзакупівлях, пресують і далі

Редактор Інтернет-видання “ Sprotiv.org” Вадим ГЛАДЧУК і журналіст видання Юрій ШЕЛЯЖЕНКО пропонують депутатам Верховної Ради створити комісію з розслідування фактів перешкоджання журналістам, які пишуть на тему зловживань у держзакупівлях.

Про це вони повідомили на прес-конференції в УНІАН.

За словами В.ГЛАДЧУКА, на сьогодні постраждали щонайменше п’ятеро журналістів. “Або були погрози, або сфабриковані справи, вимоги зняти інформацію чи судові позови”, - сказав він.

Ю.ШЕЛЯЖЕНКО вважає, що Комітет Верховної Ради з питань свободи слова та інформації має взяти під контроль розслідування фактів перешкоджання професійній діяльності журналістів, які розслідували розкрадання державних коштів у сфері держзакупівель.

“Якщо ми дозволимо застосовувати насильство до журналістів, які проявляють цікавість до діяльності бандитів, це буде смерть будь-яких надій на демократію, на свободу України”,- сказав він.

Зокрема, за словами Ю. ШЕЛЯЖЕНКА, 10 квітня 2008 року охорона будинку за адресою вул. Панфілівців, 1 напала на нього, коли він проводив журналістське розслідування щодо механізмів розтрати коштів у сфері державних закупівель.

Як зазначив Ю.ШЕЛЯЖЕНКО, за згаданою адресою, згідно з публікаціями офіційних видань, зареєстроване ТОВ “Європейське консалтингове агентство”. Водночас, за його словами, біля обох входів до будинку висіли таблички з написом “Офіс народного депутата України Олега Ляшка”.

Журналіст повідомив, що охорона будинку відібрала у нього мобільний телефон, фотоапарат, стерла всі відзняті кадри. Однак, зазначив Ю.ШЕЛЯЖЕНКО, йому вдалося заховати картку з фотоапарату, на якій збереглися знімки і невелике відео. Це відео було продемонстроване на прес-конференції в УНІАН.

Ю.ШЕЛЯЖЕНКО написав відкриті листи керівництву держави та заяви до правоохоронних органів з вимогою взяти під особистий контроль розслідування факту перешкоджання професійній діяльності журналіста з боку охоронців згаданого будинку.

Ю.ШЕЛЯЖЕНКО та В.ГЛАДЧУК також звинуватили БЮТ у “кришуванні тендерної мафії”.