ЄС має приєднатися до Конвенції захисту прав людини

Федеральний канцлер Німеччини Ангела МЕРКЕЛЬ вважає, що ЄС має приєднатися до Європейської конвенції прав людини.

Як передає кореспондент УНІАН, про це канцлер заявила сьогодні у Страсбурзі, виступаючи на сесії Парламентської Асамблеї Ради Європи.

“В Лісабонській угоді ЄС вже йдеться про необхідність надання ЄС статусу юридичної особи, і як тільки це буде зроблено я думаю, конвенція з прав людини має стати першою, до якої має долучитися ЄС”, - сказала вона.

А.МЕРКЕЛЬ зазначила, що приєднання ЄС до Європейської конвенції прав людини дасть можливість європейським громадянам звертатися до Європейського суду з прав людини зі скаргами проти європейських інституцій: Ради ЄС, Єврокомісії та Європарламенту.

Канцлер Німеччини також зазначила, що в сучасному світі неможливо існування іншої форми міжнародної організації, ніж Рада Європи для захисту прав людини.