У Чернігівському СІЗО троє затриманих покалічили себе

У Чернігівському СІЗО №31 в ніч на 14 квітня троє ув’язнених нанесли собі порізи на тілі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив керівник Чернігівського центру з прав людини Олександр ПІДГОРНИЙ.

За його інформацією, хлопці прагнули привернути увагу до проігнорованих керівництвом слідчого ізолятору заяв щодо порушення персоналом прав осіб, які утримуються під вартою.

Як сказав О.ПІДГОРНИЙ, про серйозність поранень затриманих свідчить той факт, що простим накладенням пов’язок в медичному пункті установи не обійшлося. Медична допомога зазначеним особам була надана о 5-й ранку 14 квітня не в слідчому ізоляторі, а в травмпункті міської лікарні №2. До лікарні затриманих доставила “швидка допомога” у супроводі працівників правоохоронних органів. Одному з потерпілих було накладено шви на ліве передпліччя.

За інформацією О.ПІДГОРНОГО, керівництво СІЗО №31 прагне приховати даний інцидент. Правозахисники вважають, що потрібна робота спеціальної комісії, яка об`єктивно оцінить ситуацію.

"Ми вимагаємо негайно створити незалежну комісію за участю представників правозахисних організацій та ЗМІ, аби дослідити реальну ситуацію в Чернігівському СІЗО № 31 та зустрітися з особами, які подали скарги та зазнали тортур", - наголосив О.ПІДГОРНИЙ.

У разі підтвердження інформації про порушення, правозахисники вимагатимуть звільнення керівництва зазначеного ізолятору.

Як повідомлялося раніше, Чернігівський центр прав людини отримав понад 20 скарг про порушення прав від затриманих, що перебувають у СІЗО №31. В них вони скаржаться на протиправні дії персоналу та жахливі умови утримання. Зокрема, в камерах утримають разом з іншими хворих на туберкульоз, СНІД та інші хвороби, а в самому ізоляторі немає чергового лікаря вночі.

Відвідати затриманих, які написали скарги, громадській організації не дозволили. Лист із скаргами було передано до прокуратури області.

Разом з тим прокуратура Чернігівської області спростувала інформацію Чернігівського центру прав людини про побиття у СІЗО №31, зокрема 29 березня, трьох неповнолітніх арештованих.

За повідомленням прес-служби, перевірка цієї інформації була здійснена структурним підрозділом з питань нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень прокуратури Чернігівської області. Усі троє неповнолітніх, названі у зверненні, опитані з цього приводу прокурором. За бажанням опитуваних кожен із них говорив з прокурором віч-на-віч. Свідчення ув’язнених викладені у письмовій формі та підписані кожним із них.

Жоден із нібито побитих неповнолітніх не підтвердив факту побиття ані щодо себе, ані щодо своїх сусідів по камері.

Перевірка тої частини звернення громадської організації «Чернігівський центр прав людини», яка стосується розгляду адміністрацією СІЗО скарг інших затриманих, на даний час ще повністю не завершена. Тому інформація про її результати буде оприлюднена пізніше.