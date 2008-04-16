28% населення України живе за межею бідності

Глобальний стрибок цін загрожує підвищенням рівня бідності в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив координатор системи ООН в Україні Френсіс О’ДОННЕЛЛ, відкриваючи міжнародну конференцію з питань подолання бідності.

Він зауважив, що, на думку багатьох експертів, нещодавні успіхи, досягнуті в зменшенні рівня бідності, які спостерігались в країнах Східної Європи протягом 10 останніх років, зараз знаходяться під загрозою «зростаючої невпевненості в світовій економіці».

За його словами, ця невпевненість проявляється у труднощах, пов’язаних з високою інфляцією в цих країнах, в тому числі й в Україні. Зокрема, це стосується цін на продукти харчування та енергоносії.

Ф.О’ДОННЕЛЛ зауважив, що, згідно з офіційною статистикою, незважаючи на економічне зростання України, яке проявилось у 2000 році, 28% населення живе за межею бідності.

Він підкреслив, що висока інфляція, зареєстрована у 2008 році, та моделі бідності, як в Україні, так і в більшості країн колишнього СРСР, відрізняються від широко розповсюджених світових моделей. Оскільки тут бідність існує в умовах розвиненої промисловості, висококваліфікованої робочої сили та відносно низького рівня безробіття.

«Для України бідність є досить новим явищем, причиною якого є перерозподіл ресурсів під час історичних змін в країні на шляху до ринкової економіки», - сказав він.

Представник ООН підкреслив, що, згідно зі статистичними даними, за останні 10 років українська нація втратила 4 млн. осіб. Разом з тим, за 6 років державне фінансування медицини зросло в 4 рази, а споживання ліків втричі, але рівень смертності в країні лише збільшився. За його словами, це пов’язано з великим рівнем корупції у цій сфері.

Ф.О’ДОННЕЛЛ зауважив, що найгірша ситуація в Україні зареєстрована у сільській місцевості, де проживає 40% українців.