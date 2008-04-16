Сьогодні на столичному Майдані Незалежності поставлять паркан

Сьогодні об 11.00 на Майдані Незалежності розпочнеться довгострокова акція протесту проти масової незаконної забудови у Києві.

Як повідомили УНІАН активісти громадської ініціативи «Збережи старий Київ», акція організована спільними зусиллями близько 25 ініціативних груп, що борються проти незаконних забудов у різних частинах міста. Сприяння у підготовці акції надали також ініціатива «Збережи старий Київ» та громадська організація «Опора».

Акція розпочнеться з побудови символічного паркану на Майдані. Мета цього – показати абсурдність забудови міста у тій формі, у якій вона ведеться зараз.

Символічний паркан на Майдані матиме також практичну роль: тут буде відкрито «Пункт збору парканів з незаконних забудов». Учасники акції пропонують ініціативним групам, що борються з локальними забудовами, переходити до прямих акцій громадянської непокори і зносити паркани, котрими огороджені об’єкти будівництва. Під час відкриття акції буде проведено короткий інструктаж активістами громадської ініціативи «Збережи старий Київ», які мають досвід знищення парканів довкола забудов на Пейзажній алеї та на території Жовтневої лікарні. У обох цих випадках знесення паркану стало першим кроком до припинення будівництва. Зараз активісти хочуть поширити цю практику і довести людям, що “за умов злочинних дій влади у них все ж залишаються можливості для боротьби”.

Усвідомлюючи, що остаточно проблема незаконних землевідводів та будівництва у Києві вирішується на політичному рівні, робоча група з підготовки акції також розпочала підготовку переліку вимог до кандидатів у мери Києва. Наразі текст перебуває на стадії розробки, і активісти прагнуть залучити до його оформлення якнайбільше жителів міста. Це можна буде зробити, висловивши свої побажання на блозі ініціативи або через пряме спілкування з активістами на Майдані. Через тиждень після початку обговорення кандидати на посаду міського голови будуть запрошені підписати цей меморандум, взявши на себе таким чином політичні зобов’язання дотримуватись вимог киян. Такий договір між громадянами та представником влади має велике символічне значення і створює підстави для подальшого моніторингу відповідності дій нового голови міста і підписаних заяв, вважають ініціатори акції.