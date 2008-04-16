Ситуацію з правами людини в Чечні та на Північному Кавказі ”критична”

Сили безпеки на території Чечні та Інгушетії невпинно порушують права людини, викрадаючи людей і піддаючи їх тортурам.

Як передає Lenta.ru, про це йдеться в Меморандумі про дотримання прав людини на Північному Кавказі, опублікованому Комітетом Парламентської асамблеї Ради Європи.

У документі ПАРЄ називає ситуацію з правами людини в Чечні ”критичною”.

У той же час доповідач Комітету з юридичних питань і прав людини Дік МАРТІ не представив повну доповідь щодо ситуації на Північному Кавказі, оскільки Комітет поки що не дістав повноваження, необхідні для її складання. У разі якщо доповідь буде складена та опублікована, ПАРЄ може прийняти резолюцію, в якій міститимуться конкретні рекомендації уряду Росії та установам Ради Європи.

За даними правозахисних організацій Human Rights Watch (HRW) і Amnesty International (AI), незважаючи на те, що в Чечні останнім часом знизилася кількість випадків викрадання людей, права людини в Чечні та в інших регіонах Північного Кавказу регулярно порушуються.

Крім того, як зазначає HRW, каральні дії Росії нагадують про часи другої чеченської війни і можуть ще більше дестабілізувати ситуацію в регіоні.

На думку цих організацій, на Північному Кавказі необхідна присутність міжнародних спостерігачів, які стежитимуть за дотриманням прав людини.

За даними AI, робота захисників прав людини – омбудсманів, журналістів та адвокатів – на Північному Кавказі ускладнюється насильством стосовно них. Як наголошується в повідомленні організації, Європейський суд з прав людини визнав Росію винною в нездатності провести належне розслідування 26 розглянутим у суді справам.

Останній раз ПАРЄ публікувала звіт про дотримання прав людини в Чечні в січні 2006 року.