МВС займеться мігрантами

Уряд планує покласти на МВС України виконання функцій спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у справах міграції.

Як повідомляє прес-служба першого віце-прем`єр-міністра України, вчора відбулося засідання Урядового комітету з питань правової політики, оборони та правоохоронної діяльності під головуванням Олександра ТУРЧИНОВА.

На засіданні розглянутий та схвалений для винесення на наступне засідання уряду проект постанови “Про покладення на МВС України виконання функцій спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у справах міграції”. За словами О.ТУРЧИНОВА, після прийняття даної постанови буде створено єдиний державний орган у справах міграції, що дозволить наблизити структуру міграційної служби України до європейських стандартів, а також посилити ефективність управління міграційними процесами в державі.