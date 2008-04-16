Білорусь недостатньо активно залучають до Ради Європи

Комісар з прав людини Ради Європи Томас ХАММАРБЕРГ закликає до продовження роботи, спрямованої на залучення Білорусі до організації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це комісар заявив, виступаючи на сесії Парламентської Асамблеї Ради Європи у Страсбурзі.

“Я вважаю, що на цей момент ми зробили недостатньо. Потрібно продовжувати роботу”, - сказав він.

Комісар висловив переконання у тому, що Білорусь має стати членом Ради Європи, оскільки вона є частиною Європи.

“Якщо я зможу цьому сприяти, я буду задоволений”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, зараз у Страсбургу проходить сесія Парламентської Асамблеї Ради Європи, на якій вперше за останні кілька років буде розглядатися проект доповіді, присвяченій Білорусі – “Зловживання системи кримінальної юстиції в Білорусі”.