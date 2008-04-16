Представники правих організацій пікетували консульство РФ у Сімферополі

Представники партій та громадських організацій Криму пікетували консульство Російської Федерації у Сімферополі на знак протесту проти останніх заяв російської влади щодо України.

Як повідомив кореспонденту УНІАН голова Кримської Правиці Олег ФОМУШКІН, в акції взяли участь представники кримських організацій Української народної партії, Конгресу українських націоналістів, Народного Руху України, Української республіканської партії «Собор», а також Всекримського товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка, Кримської Правиці, Кримської спілки власників землі та інші.

За інформацією О.ФОМУШКІНА, в зачитаній під час пікетування заяві наголошується, що „останні дії російського керівництва підтверджують, що сучасна Російська Федерація, як і будь-яка тоталітарна держава, від слабкості інших тільки нахабніє”. На переконання учасників акції, „така позиція керівництва Росії переконує український народ у тому, що Євроатлантичній інтеграції немає альтернативи”.

Учасники пікету вимагали від Президента Російської Федерації „покласти край зазіханням на територіальну цілісність України”.

Від Президента України активісти партій і організацій вимагають „негайно поставити питання про виведення Чорноморського флоту Російської Федерації за межі України, негайно закрити повітряний простір України для будь яких польотів російської військової та військово-транспортної авіації, негайно припинити регламентні роботи українських фахівців на системах стратегічних озброєнь Російської Федерації, які вироблені в Україні”.

Учасники акції також звертаються до Генеральної Асамблеї та Ради Безпеки ООН з проханням „негайно розглянути погрози Президента Росії у бік України та Грузії, зазіхання на територіальну цілісність України, однієї із засновниць Організації Об’єднаних Націй, та вжити всіх необхідних заходів для вчасного приборкання агресора”.

Як повідомляв УНІАН, за даними ЗМІ, на зустрічі Ради Росія-НАТО 4 квітня в Бухаресті Президент РФ Володимир ПУТІН у розмові з Президентом США Джорджем БУШЕМ нібито дав зрозуміти, що в разі вступу до НАТО Україна може втратити цілісність.

Міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій ЛАВРОВ 8 квітня в інтерв`ю радіо „Эхо Москвы” фактично підтвердив інформацію, оприлюднену в газеті „Коммерсантъ”. Крім того, він додав: ”Ми робитимемо все, щоб не допустити прийняття України та Грузії до НАТО``.

10 квітня Міністерство закордонних справ України направило ноту МЗС РФ з проханням невідкладно надати роз`яснення російської сторони щодо висловлених позицій В.ПУТІНА і С.ЛАВРОВА про Україну.

11 квітня начальник Генштабу Збройних сил РФ Юрій БАЛУЄВСЬКИЙ заявив, що у разі вступу України та Грузії до НАТО Росія вчинить дії, спрямовані на забезпечення своїх інтересів. «Це будуть заходи не тільки військового, а й іншого характеру», – наголосив він.