Омбудсмен ЄС: Європейські інституції працюють непрозоро

Омбудсмен ЄС Нікіфорос ДІАМАНДУРОС закликає європейські інституції посилити прозорість своєї діяльності.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це омбудсмен заявив, представляючи щорічний звіт про свою діяльність за 2007 рік.

“Скарги щодо недостатності прозорості дають можливість європейським інституціям продемонструвати їхнє бажання бути якомога більше відкритими та підзвітними. Сподіваюсь, що пропозиції Єврокомісії з реформування законодавства про доступ громадян до документів сприятимуть реалізації цієї важливої цілі”, - сказав омбудсмен ЄС.

Н.ДІАМАНДУРОС зазначив, що в 2007 році рекордна кількість звернень до нього – 28% від усіх звернень – стосувалися саме питання відкритості європейських інституцій.

Загалом, в 2007 році європейській омбудсмен отримав 3211 скарг від громадян ЄС, компаній, неурядових громадських організацій та асоціацій. Інші питання, що порушувалися в скаргах громадян, стосували поганого адміністрування, включаючи питання оплати Європейськими інституціями проектів, нечесність, зловживання владою.

64% всіх поданих омбудсмену скарг стосувалися діяльності Єврокомісії.

У розрізі країн, найбільша кількість скарг в 2007 році надійшла з Німеччини (16%), Іспанії (11%), Франції (8%) та Польщі (7%).