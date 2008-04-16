У Мін`юсті взялися за психічно хворих
Створили робочу групу
Умови тримання під вартою осіб, хворих на психічні захворювання, планується внормувати законом. Відповідний наказ, яким утворено міжвідомчу робочу групу для розробки проекту змін до Кримінально-процесуального кодексу України щодо тримання під вартою осіб, які захворіли на психічне захворювання, а також її склад, підписав міністр юстиції Микола ОНІЩУК.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту, голова робочої групи, заступник міністра юстиції Валерія ЛУТКОВСЬКА пояснила, що необхідність законодавчого внормування порядку тримання під вартою психічно хворих осіб викликана практикою Європейського суду з прав людини. Зокрема, рішенням Євросуду у справі «Кучерук проти України», в якому були порушені окремі питання перебування у слідчих ізоляторах та інших місцях позбавлення волі осіб, що хворіють на психічне захворювання.
За словами заступника міністра юстиції, на сьогодні в Україні існує проблема з наданням спеціальної медичної допомоги психічно хворим особам, що утримуються в слідчих ізоляторах, оскільки законодавством така допомога не передбачена. На сьогодні такі особи утримуються в слідчих ізоляторах на загальних підставах.
Голова робочої групи також повідомила, що до складу робочої групи, яка має розробити відповідні зміни до законодавства, включено фахівців Міністерства юстиції, зокрема Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини. А також представників Державного департаменту України з питань виконання покарань, Міністерства внутрішніх справ та Генеральної прокуратури України.