У Мін`юсті взялися за психічно хворих

Умови тримання під вартою осіб, хворих на психічні захворювання, планується внормувати законом. Відповідний наказ, яким утворено міжвідомчу робочу групу для розробки проекту змін до Кримінально-процесуального кодексу України щодо тримання під вартою осіб, які захворіли на психічне захворювання, а також її склад, підписав міністр юстиції Микола ОНІЩУК.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту, голова робочої групи, заступник міністра юстиції Валерія ЛУТКОВСЬКА пояснила, що необхідність законодавчого внормування порядку тримання під вартою психічно хворих осіб викликана практикою Європейського суду з прав людини. Зокрема, рішенням Євросуду у справі «Кучерук проти України», в якому були порушені окремі питання перебування у слідчих ізоляторах та інших місцях позбавлення волі осіб, що хворіють на психічне захворювання.

За словами заступника міністра юстиції, на сьогодні в Україні існує проблема з наданням спеціальної медичної допомоги психічно хворим особам, що утримуються в слідчих ізоляторах, оскільки законодавством така допомога не передбачена. На сьогодні такі особи утримуються в слідчих ізоляторах на загальних підставах.

Голова робочої групи також повідомила, що до складу робочої групи, яка має розробити відповідні зміни до законодавства, включено фахівців Міністерства юстиції, зокрема Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини. А також представників Державного департаменту України з питань виконання покарань, Міністерства внутрішніх справ та Генеральної прокуратури України.