Тимошенко запевнила ПАРЄ, що її мамі ніхто не боронить говорити російською

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО запевняє депутатів Парламентської асамблеї Ради Європи у тому, що в Україні немає проблем із використанням російської мови.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні у Парламентській асамблеї Ради Європи, відповідаючи на запитання європейських депутатів.

“Моя родина в Україні почуває себе щасливою, розмовляючи на тій мові, яка їй зручна. І коли я кажу своїй мамі, щоб вона вивчила українську, вона каже, що вона вже занадто літня для цього, але вона розмовляє мовою, якою їй зручно”, - сказала прем’єр.

Вона зазначила, що сама вивчила українську, лише коли вперше прийшла в уряд Віктора ЮЩЕНКА у 2000 році.

Ю.ТИМОШЕНКО також наголосила, що не варто розбурхувати пристрасті довкола мовного питання в Україні.