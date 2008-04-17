Регіонали не пустять журналістів на свій головний з`їзд?

З`їзд Партії регіонів, запланований на суботу, 19 квітня, пройде в закритому для преси режимі, повідомило «Сегодня » джерело в ПР. На зборах планують розглянути декілька кадрових питань, зокрема, переобрання Віктора Януковича главою партії, а також призначення його керівником політради і виконкому. Ідейним натхненником ПР і правою рукою Януковича має стати Борис Колесников. Як повідомили джерела в ПР, на з`їзді швидше за все виникне дискусія через можливу відставку Миколи Азарова з поста керівника політради і Володимира Рибака – з поста глави виконкому, тому, швидше за все, збори будуть закритими для преси.