Виборчі списки до Київради формуються за умов політичної корупції

Комітет виборців України (КВУ) вважає, що позачергові вибори мера Києва проходять вільно і прозоро, однак нечесно по відношенню до виборців, зокрема, це стосується політичної корупції під час формування списків кандидатів та висвітлення кампанії в засобах масової інформації.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі КВУ.

КВУ вважає, що ідея проведення “двотурового” голосування на виборах міських голів стала об‘єктом політичних спекуляцій та розглядається окремими політиками як засіб виборчих технологій. Водночас КВУ закликає народних депутатів внести відповідні зміни до законодавства, не керуючись лише кон’юнктурою київських виборів.

Експерти Комітету також відзначають нездатність політичних сил, опозиційних до діючого міського голови, висунути єдину кандидатуру на посаду київського мера.

Згідно з результатами комплексного моніторингу, КВУ дійшов висновку, що велика кількість претендентів на посаду Київського міського голови інспірована штучно штабами деяких кандидатів. “Мета цієї технології - внести хаос у організацію виборчого процесу, створити можливості для зриву виборів . Зокрема, кожному з зареєстрованих кандидатів необхідно надати безкоштовний ефірний час та газетну площу в комунальних ЗМІ, за бюджетний кошт надрукувати інформаційні плакати, що значно збільшить витрати на проведення виборів. Також виникнуть проблеми з виготовленням виборчого бюлетеню, який технологічно неможливо зробити довшим, ніж один метр”, - вважають у КВУ.

Комітет виборців також наголошує на непрозорості формування виборчих списків кандидатів в депутати Київської міської ради. “Затвердження цих списків відбувалося без обговорення на конференціях і врахування думки первинних організацій. Громадськість і навіть члени партій до цього часу не володіють повною інформацією про осіб, включених до списків. КВУ закликає всі політичні сили оприлюднити свої передвиборчі списки кандидатів з їх біографіями”, - зазначають експерти.

У КВУ вважають некоректною участь у виборах до органів київської міської влади осіб, які не є членами територіальної громади міста. Незважаючи на те, що закон про місцеві вибори не містить прямої заборони щодо реєстрації таких осіб, у КВУ вважають, що це суперечить духу закону, оскільки кандидатами стають люди, які навіть не мають права голосу на цих виборах.

Крім того, КВУ переконаний, що кандидати, які є міністрами уряду або народними депутатами України, у випадку їх обрання, не зможуть повноцінно працювати в комунальних органах влади. Відтак КВУ закликає їх вже зараз публічно заявити про те, де вони збираються працювати після виборів, щоб не вводити в оману виборців.