Спілка журналістів щороку складатиме список душителів свободи слова

Щороку до 3 травня - Всесвітнього дня свободи преси - Національна спілка журналістів України складатиме список “душителів свободи слова” в державі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі НСЖУ, таке рішення ухвалив пленум правління Національної спілки журналістів.

За даними прес-служби, цей список широко оприлюднюватиметься не лише у засобах масової інформації України, а й у європейських структурах, “щоб там вирішували – запрошувати фігурантів таких списків на різні міжнародні заходи, чи й не пускати їх на поріг до Ради Європи, Європарламенту й інших демократичних структур”.

Як заявив голова Спілки Ігор ЛУБЧЕНКО, сьогодні в Україні склалася вкрай гостра ситуація з пресою, особливо місцевою. За його словами, політичні сили, які вибороли більшість у радах, “брутально тиснуть на ЗМІ, незаконно перетворюють їх на комунальні підприємства, викидають з числа співзасновників видань трудові колективи, всупереч українському законодавству примушують редакторів укладати контракти”. Також, за даними І.ЛУБЧЕНКА, почастішали судові тиски на редакції і журналістів.

Спілка, зазначив голова НСЖУ, опрацьовує питання про створення Громадського трибуналу свободи слова, де розглядатимуться скарги редакцій і окремих журналістів на протиправні дії чи бездіяльність чиновників.