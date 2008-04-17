Москва визнала легітимність влади в Абхазії і Південній Осетії

Росія зробила ще один значний крок на шляху зближення з Абхазією і Південною Осетією. Вчора російський МЗС, зсилаючись на доручення Володимира Путіна, повідомив, що Москва відтепер визнаватиме всі офіційні документи, що видаються абхазькими і південноосетинськими властями фізичним і юридичним особам. «Головним мотивом всіх наших дій на цьому напрямі є турбота про інтереси населення Абхазії і Південної Осетії», - йдеться в повідомленні МЗС. Як відомо, більшість громадян там мають російські паспорти.

Тим самим Росія фактично визнає легітимність властей в обох самопроголошених республіках. Тепер це зроблено не тільки за фактом, але і на офіційному юридичному рівні.

Сухумі і Цхінвалі давно просили про це Москву. Але не випадково згода послідувала саме зараз. Косовський прецедент і відомі політичні устремління Тбілісі дозволяють Росії подавати Абхазії і Південній Осетії суттєвішу підтримку.

Комсомольская правда