Скоєно акт вандалізму на єврейському кладовищі в Житомирі (фото)

У Житомирі скоєно акт вандалізму на єврейському кладовищі.

Повідомлення про це поширила єврейська громада.

Уночі з 15 на 16 квітня невідомі спалили будиночок над могилою цадика рабина Аарона з Житомира, одного з учнів засновника хасидизму раббі Ісроеля Баал Шем-Това.

Вандали залишили на стінах багато своїх «візитівок» - свастику і написи, що свідчать про те, що скоєне, – справу рук прихильників сатаністських течій.

У листопаді 2007 року будиночок вже зазнав нападу вандалів, проте міліція відмовила в порушенні кримінальної справи "у зв`язку з відсутністю складу злочину".

На 17 квітня вже запланована зустріч представників громади з керівництвом Служби безпеки України в Житомирській області. Планується проведення прес-конференції для журналістів місцевих і центральних ЗМІ.