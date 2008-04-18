В Сімферополі поширюються відеоролики із жорстокими вбивствами

Прокуратура Криму порушила кримінальну справу за фактом розповсюдження відеоматеріалів, що пропагують культ насильства і жорстокості. Як повідомила «Телекритиці» прес-секретар відомства Наталія Бояркіна, ролики з’явилися у локальній файлообмінній мережі Сімферополя, власником якої є компанія AVANET. Підставою для проведення прокурорської перевірки стала скарга мешканки кримської столиці.

«Це були два відеоролики. Перший, під назвою “Усі дивляться”, демонстрував жорстоке побиття дівчини. Другий – “Смерть таджика та ага” – демонстрував, наскільки можна судити по назві, убивство таджика і дагестанця», – зазначила пані Наталія.

За її словами, вже встановлено комп’ютер, із якого розміщувалися матеріали. Наразі тривають слідчі дії. Справу порушено за ч. 2 ст. 300 Кримінального кодексу України – розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, яка передбачає покарання у вигляді штрафу від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до п’яти років.

Зазначимо, що принаймні один із цих відеороликів – «Убивство таджика і дага» – вже відомий в інтернеті. У ньому показано двох людей, що стоять на колінах. Одному з них відрізають голову ножем із зазубринами, епізод триває близько півтори хвилини. Другому, який знаходиться перед виритою ямою, з-за кадру стріляють у голову. Перед стратою обидві жертви повторюють на камеру: «Нас заарештували російські націонал-соціалісти». Ролик завершується музикою та планом червоно-білого прапору зі свастикою. Відповідальність за вбивства взяла на себе нікому не відома «Націонал-соціалістична партія Русі».

Уперше ролик потрапив в інтернет минулого року – його розмістив у Живому журналі російський блоґер під ніком Антициган. Ним виявився студент Майкопського державного технологічного університету Віктор Мільков. У листопаді 2007-го його засудили за ч. 1 ст. 282 КК РФ (публічне розпалювання ненависті або ворожнечі за ознакою національності) до одного року виправних робіт. При цьому авторів відеоролику, а також чи є справжнім показані на ньому убивства, російським правоохоронцям встановити не вдалося.

«Телекритика»