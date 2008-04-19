В Ізраїлі розпочався міжнародний проект, присвячений Голодомору

11:06, 19 квітня 2008
Права людини
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«Україна пам`ятає - світ визнає»

В Ізраїлі стартував Міжнародний мистецький проект «Україна пам`ятає - світ визнає», присвячений вшануванню пам`яті жертв Голодомору 1932-33 років.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Міністерства культури і туризму України, проект, який охопить 15 країн світу, організовано Міністерством при підтримці Міністерства закордонних справ України.

В повідомленні йдеться, що на прес-конференції в Посольстві України в Ізраїлі, присвяченій старту цього проекту, міністр культури і туризму Василь ВОВКУН, поет Дмитро ПАВЛИЧКО, науковці-історики Юрій ШАПОВАЛ, Геннадій БОРЯК та Володимир В’ЯТРОВИЧ виклали ізраїльським журналістам історичні факти про те, як поступово і цілеспрямовано знищувалися мільйони українців.

В рамках акції в амфітеатрі міста Бат-Ям пролунала «Панахида за померлими з голоду» у виконанні Національної академічної хорової капели України «Думка» та Єрусалимського симфонічного оркестру. Також українське Посольство презентувало документальну виставку про трагедію Голодомору. На заході були присутні представники ізраїльського уряду, кнесету, дипломатичного корпусу.

 

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