ВР пропонують ввести кримінальну відповідальність за нацизм

Верховній Раді України пропонується встановити кримінальну відповідальність за створення групи з метою пропаганди нацизму.

Відповідний проект закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України”, внесений народним депутатом від БЮТ Олександром ФЕЛЬДМАНОМ, зареєстровано у ВР.

Зокрема, передбачається, що створення організованої групи чи злочинної організації з метою пропаганди будь-яким способом нацизму і подібних ідеологій, керівництво такою групою чи організацією, або учаcть у ній, а так само матеріальне, організаційне чи інше сприяння створенню або діяльності такої групи чи організації, - караються позбавленням волі на строк від двох до п’яти років. При цьому, якщо такі дії спричинили загибель людей чи інші тяжкі наслідки, то пропонується встановити покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Крім того, законопроектом передбачається, що публічне демонстрування атрибутики, символіки, друкованих чи аудіовізуальних матеріалів про нацизм і подібні ідеології без їх засудження, зокрема розповсюдження таких атрибутів, символіки, матеріалів - тягнуть за собою накладення адміністративного штрафу від двадцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Ті самі дії, вчинені з метою пропаганди нацизму і подібних ідеологій, тягнуть за собою накладення адміністративного штрафу від п’ятдесяти до ста п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. При цьому виготовлення, збут або придбання з метою збуту атрибутики, символіки, друкованих чи аудіовізуальних матеріалів про нацизм – тягнуть за собою накладення адміністративного штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією зазначеної атрибутики, символіки або матеріалів.