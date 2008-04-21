На Дніпропетровщині зведуть 7-метровий Меморіал жертвам голодомору та репресій
10:36, 21 квітня 2008Права людини
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Повідомлення ОДА
У Дніпропетровській області створено проект Меморіалу жертвам голодомору та репресій.
Як повідомили УНІАН в Управлінні преси та інформації облдержадміністрації, 7-метровий заввишки меморіал буде встановлено у жовтні поточного року на 9-му кілометрі Запорізького шосе у Дніпропетровську, де зараз готується майданчик для пам’ятника.
У День довкілля на місці майбутнього меморіалу керівники Дніпропетровської обласної державної адміністрації висадили алею скандинавської горобини.
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