На Дніпропетровщині зведуть 7-метровий Меморіал жертвам голодомору та репресій

У Дніпропетровській області створено проект Меморіалу жертвам голодомору та репресій.

Як повідомили УНІАН в Управлінні преси та інформації облдержадміністрації, 7-метровий заввишки меморіал буде встановлено у жовтні поточного року на 9-му кілометрі Запорізького шосе у Дніпропетровську, де зараз готується майданчик для пам’ятника.

У День довкілля на місці майбутнього меморіалу керівники Дніпропетровської обласної державної адміністрації висадили алею скандинавської горобини.