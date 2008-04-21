300 бійців спецбатальйону Міноборони РФ перейшли в чеченську міліцію

Більше 300 рядових і офіцерів перейшли із спецбатальйону Міноборони "Восток", командир якого Сулім Ямадаєв конфліктує з властями Чечні, в підрозділи чеченської міліції. Про це пише у понеділок газета "Коммерсант`".

Як повідомив колишній підлеглий командира "Востока", всі військовослужбовці, що покинули батальйон, вже одержали нове обмундирування. За його словами, колишні бійці "Востока" будуть влаштовані на роботу в чеченську міліцію відповідно до їх побажання.

Тим часом брат командира спецбатальйону, колишній депутат Держдуми РФ, Герой Росії Руслан Ямадаєв вважає, що бійців "змусили робити такі заяви: одних - погрозами, а інших - подачками". За його словами, як на самих бійців батальйону, так і на їх родичів влада чинить "могутній тиск". Проте, вважає екс-депутат, дії деяких військовослужбовців, що пішли до кадировців, можуть трактуватися і як "самовільне залишення військової частини або місця служби" ."Я сподіваюся, що військова прокуратура займеться цими дезертирами", - додав Р.Ямадаєв.

Нагадаємо, що конфлікт між чеченськими властями і керівництвом "Востока" розпочався 14 квітня. Того дня спецназівці не поступилися дорогою кортежу президента республіки Рамзана Кадирова. Один з братів Ямадаєвих, Бадрудін, був оголошений в розшук, двох спецназівців застрелили за опір міліціонери, а сама база "Востока" в Гудермесі була блокована.

В неділю уповноважений з прав людини в Чечні Нурді Нухажієв заявив про необхідність перевірити бійців батальйону "Восток" на причетність до здійсненого того ж дня у Веденськом районі обстрілу машини, в якій їхала сім`я співробітника апарату чеченського омбудсмена Хасамбека Зубайраєва. Загинули дві племінниці правозахисника п`яти і восьми років. Представники командування батальйону "Восток" ці припущення назвали абсурдними.

РБК