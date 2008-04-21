В Києві винесено вирок за вбивство на ґрунті расової ненависті

18 квітня Дарницький районний суд виніс вирок у справі про вбивство громадянина Нігерії Кунуона Мієві Ґоді, скоєного у м. Києві біля станції метро "Позняки" 25 жовтня 2006 року.

З групи з чотирьох осіб, встановлених слідством, які були причетні до нападу чи присутні при ньому, один проходив у якості свідка, іншого було амністовано як неповнолітнього. З двох, які залишилися на лаві підсудних,

- одного було визнано винним у навмисному вбивстві, за що засуджено до 10 років позбавлення волі; і в розпаленні расової ненависті і ворожнечі та приниженні національної честі й гідності, за що засуджено до 4 років позбавлення волі. За сукупністю, шляхом часткового складання покарань, його засуджено до 11 років позбавлення волі.

- іншу було визнано винним у в розпаленні расової ненависті і ворожнечі та приниженні національної честі й гідності, за що засуджено до 4 років 6 місяців позбавлення волі.

За винесення вироку було, поміж іншим, враховано і обтяжуючі обставини - те, що звинувачені на момент скоєння злочину перебували у стані алкогольного сп`яніння (ст.67 КК України).

Підсудні свою провину визнали лише частково. Час на апеляцію - 15 днів з моменту виголошення вироку.

"Майдан"