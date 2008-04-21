Правозахисники закликають Луценка відмовитися від ідеї повернення страти

Українська Гельсінська спілка з прав людини закликає міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА відмовитися від ідеї повернення смертної кари в Україні.

Про це йдеться у відкритому листі УГСПЛ, текст якого має в розпорядженні УНІАН.

"На жаль, український міністр внутрішніх справ, який є цивільним і декларує свою відданість демократичним цінностям, у даному випадку фактично продемонстрував прихильність до дещо протилежного – ідеї помсти. Такі заяви абсолютно несумісні з проголошеним європейським вибором України", - говориться в тексті листа.

За інформацією правозахисників, кількість вбивств не залежить від відсутності або наявності смертної кари. Зокрема, в Україні кількість навмисних вбивств за останні одинадцять років після припинення страт не збільшилась – близько 200 на рік. "Водночас імовірність судової помилки в умовах нашої практики розслідування злочинів залишається доволі високою. Один тільки недавній приклад серійного вбивці Ткачука мав би переконати: з’ясувалося, що за скоєні ним вбивства були засуджені 9 (!) невинуватих людей. За наявності смертної кари вони могли бути страчені, і цю помилку вже неможливо було б виправити", - стверджують в УГСПЛ.

Правозахисники наголошують, що повернути смертну кару може лише парламент, однак, на їхню думку, сьогодні це неможливо, бо рішення Конституційного Суду про те, що виняткова міра покарання не відповідає Конституції України, є однозначним і остаточним, а скасування законів про ратифікацію 6-го і 13-го Протоколів до Європейської конвенції з прав людини, які забороняють смертну кару за всіх обставин, навіть під час війни, буде "справжньою ганьбою для української держави". "Посадові особи мають дотримуватися Конституції та законів України, а не ревізувати їх, навіть у публічних висловлюваннях", - заявляють в УГСПЛ.

Напередодні занепокоєння позицією міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА щодо можливості відновлення смертної кари за особливо тяжкі злочини висловили й інші правозахисні організації, зокрема, Вінницька правозахисна група та "Міжнародна Амністія в Україні".

Як повідомляв УНІАН, 15 квітня міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО заявив про доцільність відновлення в Україні смертної кари.

«Я виступаю за відновлення вищої міри покарання у вигляді розстрілу за особливо тяжкі злочини проти особи», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Водночас, він висловився проти того, аби застосувати таку міру покарання за корупційні прояви. «Але не вважаю за можливе застосовувати її (смертну кару – УНІАН) щодо посадових і службових злочинів», - сказав він.