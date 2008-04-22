Луценко знає, чому люди ненавидять міліцію, і готовий каятися

Міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО розраховує, що Верховна рада приділить день для законопроектів, які ініціює його міністерство.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції у Тернополі.

Міністр повідомив, що таких законопроектів є близько 30. Про виділення дня з метою їх розгляду і прийняття Ю.ЛУЦЕНКО, за його словами, вже вів переговори з головою ВР Арсенієм ЯЦЕНЮКОМ.

«Я готовий сам їх представляти, бути критикованим, доповідати, каятися. Але я б дуже хотів, щоб пройшов закон про дорожній рух, зміни до закону, які дадуть можливість реєструвати злочини, якщо збитки склали від 150 грн. (зараз - від 750 грн.), закон про боротьбу із незаконним обігом наркотиків, який передбачає серйозніші покарання, закон про органи внутрішніх справ, закон про боротьбу з екстремізмом і ксенофобією», – сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Він зауважив, що через те, що зараз для порушення кримінальної справи збитки мають скласти понад 700 грн., у людей виникає недовіра до МВС. «Уявіть людину, в якої вкрали чи велосипед, чи качку, чи мобільний телефон, а ми відмовляємо в порушенні справи, мотивуючи тим, що немає складу злочину через замалу суму збитків. Таких відмов із загальної кількості звернень - 70%. Ви уявіть, як нас люди після цього ненавидять, вони ж переконані, що міліція відмовляє, аби когось прикрити», – зазначив Ю.ЛУЦЕНКО.

Він жартома зауважив, що вже готовий надати Арсенію ЯЦЕНЮКУ значок ДАІ №1, аби тільки той таки виділив день для законопроектів МВС. При цьому Ю.ЛУЦЕНКО не особливо вірить в те, що запропоновані законопроекти будуть прийняті. «Нинішню Верховну Раду існуючий стан справ влаштовує, всіх задовольняє, що з корупцією борються тільки на папері задля «галочки», депутатів більше цікавлять політичні ігрища, а не посилення відповідальності за корупційні діяння, крадіжки, за розтління малолітніх , за повторні вбивства, які скоюють уже раніше судимі. Та й коли запрацює Верховна Рада, я сказати не можу», - зазначив Ю.ЛУЦЕНКО.