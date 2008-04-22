Луценко: начальників МРЕВ треба міняти всіх - хоч з перевірками, хоч без

В Україні буде звільнено 50 керівників міжрайонних реєстраційно-екзаменаційних відділень (МРЕВ), де були виявлені зловживання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції в Тернополі повідомив міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО.

На сьогодні, за його даними, вже перевірили МРЕВ у 10 областях, всього їх в Україні є близько 200.

“Ми не можемо перевірити всі 200 МРЕВ, тому там, де виявлені зловживання, начальників буде звільнено, винних осіб – вигнано з міліції, а їхні справи передано до прокуратури”, – заявив Ю.ЛУЦЕНКО.

За його словами, там, де перевірки ще не проведені, начальники все одно будуть змінені. Їх переведуть в ДПС, а їхнє місце займуть інші працівники як виконувачі обов’язків, які отримають наказ за три місяці провести самостійну ретельну перевірку.

“Якщо нема зловживань - новопризначений керівник так і напише і поставить свій підпис. Якщо потім ми при подальших перевірках встановимо зловживання, значить, означатиме, що він його прикрив, і тоді такий керівник буде за це відповідати. Якщо зробить все об’єктивно - буде працювати надалі на своїй посаді”, - роз’яснив суть задуму Ю.ЛУЦЕНКО.

Він наголосив, що автомобілі можуть отримати реєстрацію лише тоді, коли належним чином сплачені усі платежі. “Будь-яке авто має бути правильно оцінене, щоб була належна плата в Пенсійний фонд. За минулий рік ми втратили сотні мільйонів гривень через те, що у МРЕВ занижували оціночну вартість. Те саме стосується і митних зборів. Якщо працівник МРЕВ бачить, що заходить “Лексус”, а плата за нього, як за “Жигуль”, то він повинен повернути документи на митницю, аби там розібралися і навели порядок”, - перелічив найпопулярніші зловживання у МРЕВ Ю.ЛУЦЕНКО.