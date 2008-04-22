Адвокат Монтян закликає городян створювати ОСББ

Адвокат Тетяна МОНТЯН закликає жителів міст створювати об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), що дозволить їм реалізувати право розпоряджатись прибудинковими територіями та сплачувати реальну плату за надані житлово-комунальні послуги.

Про це вона заявила сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

Т.МОНТЯН повідомила, що днями завершила свої поїздки українськими містами, у яких проводила семінари та зустрічі з людьми на тему захисту прав на власність від посягань з боку комунальних підприємств та місцевої влади.

“Є рішення Конституційного Суду від 2 березня 2004 р., згідно з яким, люди - власники житлових приміщень є апріорі власниками нежитлових, всіх допоміжних приміщень, причому допоміжних документів на підтвердження права власності на ці приміщення не потрібно”, - зазначила Т.МОНТЯН.

“Люди повинні повернути свої думки щодо своєї власності у правильному напрямку. Тобто, людям належать підвали, горища, і потенційно належить прибудинкова територія. Але на практиці реалізувати концепцію співвласника багатоквартирного будинку виявляється дуже важко”, - додала адвокат. Вона пояснила це тим, що по-перше, дуже мало людей поки розуміють цю концепцію, а по-друге, вони не знають, з чого почати, щоб отримати право та установчий документ на цілий будинок, у якому вони живуть, і землю, на якій він стоїть.

“Користуючись тим, що у людей немає документів на прибудинкову територію, влада робить ущільнювальну забудову”, - наголосила Т.МОНТЯН.

Крім того, відсутність права власності впливає й на розрахунки за комунальні послуги. Діючі житлово-експлуатаційні контори нараховують оплату за 26 комунальних послуг, яких, за словами Т.МОНТЯН, в кращому випадку реально надається близько 10, і це незважаючи на стан житлового будинку та його вік. Водночас, підкреслила адвокат, кожен будинок є унікальним, і сума на його утримання є конкретною саме для нього. ОСББ як власник майна зможе витребувати в ЖЕКа інформацію щодо здійснених розрахунків послуг та реальні нарахування без переплати за послуги, які не надаються.

Т.МОНТЯН також повідомила, що в ході поїздок, причому абсолютно в усіх регіонах, спостерігається ”шалений спротив” влади створенню об’єднань співвласників багатоквартирних будинків.

Крім того, Т.МОНТЯН також заявила про “шалений спротив” місцевої влади отриманню мешканцями документів на власність на цілий будинок і тим більше на земельну ділянку, на якій він розташований. Різниця в різних містах, за її словами, полягала лише в методах, якими створюються перешкоди для населення: в одному місті Бюро технічної інвентаризації відмовляється реєструвати відповідні документи, в іншому суди працюють на захист інтересів міської влади тощо.

За інформацією Т.МОНТЯН, у Києві серед усіх регіонів зареєстрована найменша кількість ОСББ, натомість у Миколаєві їх найбільше.

Вона пояснила, що на створення ОСББ прямий вплив має робота комунальних служб. Так, в Тернополі, де ЖЕКи працюють більш-менш нормально, до створення ОСББ людей спонукають навіть “насильницькими методами”. За словами Т.МОНТЯН, там міська влада, зважаючи на невисоку вартість землі, таким чином намагається перекласти на жителів відповідальність за сплату комунальних послуг.

За словами адвоката, водночас у Миколаєві, де робота комунальних служб є дуже поганою, мешканці намагаються створювати об’єднання, але наштовхуються на спротив, бо земля в місті, особливо в центрі, дорога, і владі вигідніше на цій землі щось побудувати та продати, ніж віддавати її ОСББ. Теж саме, за словами Т.МОНТЯН, спостерігається в центральних районах Києва, де люди роками у судах відстоюють своє право володіти майном.