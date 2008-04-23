”Національний альянс” оголосив акцію на захист традиційних церков

У Луцьку сьогодні з ініціативи Всеукраїнської молодіжної громадської організації „Національний Альянс" стартувала акція „Обережно – секти".

Як повідомили УНІАН в інформаційному відділі ВМГО „Національний Альянс", розпочнеться акція близько 18 години маршем протесту від міського РАГСу до головного луцького молитовного дому Свідків Єгови. Мета заходу – привернути увагу громадськості до проблеми значного відхилення вірян від традиційної християнської моралі та масштабного росту нетрадиційних культових організацій. Акція спрямована на викриття злочинного впливу сектантських місіонерів та пропаганду традиційних українських церков – УПЦ КП, УГКЦ, УАПЦ.

Захід одночасно проводитиметься у всіх містах області.

Лідер Національного альянсу Ігор ГУЗЬ сподівається, що кампанія „Обережно – секти!" матиме всеукраїнський масштаб. “Її реалізація перш за все передбачає розповсюдження інформаційних матеріалів про небезпечну, часто незаконну діяльність різноманітних релігійних сектантських об`єднань. Одним із завдань кампанії є створення умов для психологічної реабілітації громадян, що у минулому були членами подібних угруповань або їх жертвами та постраждали психологічно”, - зазначив І.ГУЗЬ.

Він також повідомив, що учасники акції звертатимуться до органів державної влади і правоохоронних органів із метою привернення їхньої уваги до проблеми сектантства з вимогою належним чином реагувати на його розповсюдження в Україні.

І.ГУЗЬ додав, що до реалізації задуманого учасники акції долучатимуть представників традиційних українських церков Української православної церкви Київського патріархату, Української Греко-католицької церкви та Української автокефальної православної церкви, членів громадських організацій, що також займаються даною проблематикою.