СБУ не буде обмежувати журналістів

В.о. голови СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО виступає проти зайвих обмежень у діяльності ЗМІ

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам сьогодні під час перерви у міжнародній конференції «Захист демократичних цінностей і дотримання прав людини у діяльності спецслужб», що проходить у Києві.

На думку В.НАЛИВАЙЧЕНКА, на офіційному сайті СБУ має бути більше відкритої інформації.

За його словами, СБУ жодним чином також не збирається обмежувати роботу веб-сайтів, у тому числі Інтернет-видань.

На його думку, тут має працювати інший механізм, зокрема, має бути власна відповідальність ЗМІ за інформацію.

Керівник СБУ також наголосив, що спецслужба не планує обмежувати діяльність Інтернет-операторів чи жодним чином їх контролювати.