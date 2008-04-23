Єдиним гальмом у справі Гонгадзе є відсутність плівок Мельниченка

Розслідування кримінальної справи про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе гальмує відсутність у слідчої групи необхідних записів, зроблених екс-майором державної охорони Миколою МЕЛЬНИЧЕНКОМ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник генерального прокурора Микола ГОЛОМША на брифінгу для преси.

М.ГОЛОМША відкинув будь-які звинувачення на адресу слідства, які стосуються розслідування справи Г.Гонгадзе у частині виявлення замовників злочину. Він підкреслив, що справа розслідується в досить активному і об’єктивному режимі.

«Я не маю жодних претензій до слідчих органів, і єдиним гальмом у розслідуванні кримінальної справи є відсутність тих записів, які повинен надати М.МЕЛЬНИЧЕНКО», - сказав М.ГОЛОМША.

Водночас М.ГОЛОМША зауважив, що на сьогодні Генпрокуратура співпрацює з М.МЕЛЬНИЧЕНКОМ і між ними немає будь-які суперечностей, протистояння.

Другим чинником, який заважає у просуванні розслідування справи, за словами М.ГОЛОМШИ, є затягування з проведенням експертизи, що має відбутись із залученням закордонних фахівців. Він нагадав, що з приводу цієї експертизи був ряд звернень Президента, рішення Верховної Ради.

М.ГОЛОМША також повідомив, що сама прокуратура ще минулого року направила три звернення до міжнародних структур, в тому числі й до Ради Європи щодо сприяння у проведенні експертизи.

Як повідомляв УНІАН, 1 лютого М.ГОЛОМША заявляв, що тільки-но слідство отримає результати фоноскопічних експертиз записів М.МЕЛЬНИЧЕНКА, то звинувачення у справі загибелі Г.Гонгадзе можуть бути пред’явлені конкретним особам.

М.МЕЛЬНИЧЕНКО у січні 2007 знову приїхав до України і почав співпрацювати зі слідством у справі Г.Гонгадзе.

19 березня 2008 року він заявив, що припиняє своє співробітництво з Генеральною прокуратурою України, щоб таким чином стимулювати роботу цього відомства для розкриття резонансних кримінальних справ.

Довідка УНІАН. Г.Гонгадзе зник 16 вересня 2000 року. У його вбивстві звинувачували трьох колишніх співробітників Департаменту зовнішнього спостереження і кримінальної розвідки МВС України – Валерія КОСТЕНКА, Миколу ПРОТАСОВА та Олександра ПОПОВИЧА. Ще один обвинувачуваний – колишній керівник згаданого Департаменту МВС Олексій ПУКАЧ – знаходиться в розшуку.

15 березня 2008 року Апеляційний суд Києва визнав винними трьох колишніх співробітників Міністерства внутрішніх справ України у скоєнні вбивства журналіста Г.Гонгадзе і призначив їм покарання у вигляді позбавлення волі строком від 12 до 13 років.

Обвинуваченому М.ПРОТАСОВУ суд призначив покарання у вигляді 13 років позбавлення волі, О.ПОПОВИЧУ і В.КОСТЕНКУ – по 12 років позбавлення волі.